Правительство Литвы одобрило обязательное страхование электросамокатов

По данным Минфина, страховать должны и нерегистрируемые транспортные моторные средства, развивающие скорость больше 25 км/ч или весом больше 25 кг, а максимальная проектная скорость – больше 14 км/ч.

Значит, в число страхуемых транспортных средств могут попасть и электросамокаты и им подобные транспортные средства, отвечающие выше указанным критериям.

По данным министерства, цель поправок - защита пострадавших в ДТП третьих лиц и обеспечение слаженного возмещения ущерба.

"Пострадавшие третьи лица смогут получить деньги в качестве возмещения ущерба, когда страховщик в Литве или другой стране ЕС обанкротился или был ликвидирован, обеспечит защиту пострадавших в тех случаях, когда не требуется страховка, увеличатся суммы выплат", – сказала вице-министр Вайда Маркявичене.