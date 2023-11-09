Правительство Литвы одобрило обязательное страхование электросамокатов

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ELTA
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Elektriniai paspirtukai Vilniuje
Elektriniai paspirtukai Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Правительство Литвы в среду одобрило подготовленный Минфином проект поправок к закону об обязательном страховании гражданской ответственности. Цель поправок - обязать водителей электросамокатов страховать их. Это решение еще должен одобрить парламент.

По данным Минфина, страховать должны и нерегистрируемые транспортные моторные средства, развивающие скорость больше 25 км/ч или весом больше 25 кг, а максимальная проектная скорость – больше 14 км/ч.

Значит, в число страхуемых транспортных средств могут попасть и электросамокаты и им подобные транспортные средства, отвечающие выше указанным критериям.

По данным министерства, цель поправок - защита пострадавших в ДТП третьих лиц и обеспечение слаженного возмещения ущерба.

"Пострадавшие третьи лица смогут получить деньги в качестве возмещения ущерба, когда страховщик в Литве или другой стране ЕС обанкротился или был ликвидирован, обеспечит защиту пострадавших в тех случаях, когда не требуется страховка, увеличатся суммы выплат", – сказала вице-министр Вайда Маркявичене.

Этот проект - перенос директивы ЕС в национальное право (согласно директиве, минимальная сумма возмещения ущерба лицу составляет 6,45 млн. евро, а возмещения нанесенного имуществу ущерба 1,3 млн. евро). В проекте закона эти суммы указаны как максимальные в случае одного ДТП.

Правда, по данным Минфина, такие большие суммы по страховке выплачивают очень редко. С мая 2004 г. известно лишь одно ДТП в Литве, по которому выплатили максимальную сумму страховки.

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