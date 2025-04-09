Правительство готовится представить налоговую реформу, в Вильнюсе разрешен митинг

„Напряженность возникает тогда, когда не даешь выпустить пар и не позволяешь обсуждать, не позволяешь разговаривать. Но митинги и пикеты — это нормальная демократическая форма выражения. Обычно после изложения требований переходят к переговорам и разговорам о том, как эти требования оценить и реализовать“, — заявил премьер-министр в правительстве во вторник.