Правительство готовится представить налоговую реформу, в Вильнюсе разрешен митинг

„Каждый может высказать свое мнение“, — заявил Р. Шаджюс журналистам перед заседанием правительства.
По его словам, на следующей неделе Кабинет министров представит не только основные положения по планируемому налогу на недвижимость, но и подробнее расскажет о других намеченных налоговых изменениях.
„Давайте терпеливо подождем, на следующей неделе готовимся опубликовать проекты правовых актов, которые разрабатывает наше Министерство финансов“, — сказал Р. Шаджюс, отметив, что это предоставит общественности возможность включиться в обсуждение.
„Когда мы опубликуем законопроекты — не только изменений налога на недвижимость, но и других налогов, которые обсуждались и согласовывались в коалиционном совете, — будет прекрасная возможность высказать свое мнение“, — сказал министр.
„Несомненно выслушаем различные мнения „, — резюмировал Р. Шаджюс.
Во вторник Г. Палуцкас, комментируя планируемые акции протеста против налога на недвижимость, заявил, что пикеты и митинги являются нормальным демократическим средством выражения.
„Напряженность возникает тогда, когда не даешь выпустить пар и не позволяешь обсуждать, не позволяешь разговаривать. Но митинги и пикеты — это нормальная демократическая форма выражения. Обычно после изложения требований переходят к переговорам и разговорам о том, как эти требования оценить и реализовать“, — заявил премьер-министр в правительстве во вторник.
27 апреля на Кафедральной площади организуется митинг против налога на недвижимость — „НЕТ налогу на жилье“. Как сообщается в социальной сети Facebook, организаторами мероприятия мероприятие выступает ассоциация Atoveiksmis и представляющийся общественным деятелем Раймондас Шимайтис, который в прошлом году несколько раз публично сжигал радужные флаги.
Движение семей Литвы также открыто поддерживает данное мероприятие и призывает к участию в нем.
Представитель мэрии Вильнюса Габриэлюс Грубинскас подтвердил агентству Elta, что уже выдано разрешение на проведение этого митинга при участии до 30 000 человек.