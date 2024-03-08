Пожилые жители Вильнюса заинтересовались возможностью опекать домашних животных

"Интерес к программе – очень большой: как только появилась информация о старте, мы получили больше 30 звонков. 10 пожилых людей приезжали в приют, шесть из них уже выбрали животных", – сказала глава Вильнюсского дома опеки над животными Агне Жебене, дополнив, что с этими людьми будут подписаны договоры о временной опеке, животных им привезут на дом.

Пенсионеры выбрали четырех собак и двух кошек.

В программе могут участвовать пожилые люди от 65 лет и старше, включая жителей домов опеки. Они могут стать временными опекунами животных. Для этого люди должны приехать в дом опеки, администратором которого является муниципальная компания Grinda, выбрать животное и подписать договор о временной опеке.

Приют позаботиться о корме, наполнителе для туалета и услугах ветеринаров, если животное в них нуждается. Опекун будет заботиться о животном, кормить его, гулять с ним.