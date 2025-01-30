Пожилые люди остались без пенсий: неужели целый месяц придется жить без денег

Фонд социального страхования („Содра“) в конце прошлого года информировала, что с января меняется поставщик услуги доставки пенсий на дом на 9 территориях: в Клайпеде, Кретинге, Скуодасе, Ширвинтос, Каунасе, Друскининкай, Вилкавишкисе, Аникщай и Молетай.
На этих территориях живет 24 700 получателей пенсий на дому, или 20% от общего числа (сейчас пенсии на дому получает 120 000 человек).
Пенсии на дому получают люди старше 80 лет, инвалиды, люди, которым назначен уход, а также те, кто живет в такой местности, где рядом нет мест для обналичивания денег. Кроме того, на дому пенсии получают люди, которые вышли на пенсию до декабря 2009 г.
Редакция Vakarų ekspresаs располагает информацией о двух случаях, когда клайпедчане не получили пенсии в январе.
Юозас Гричис не знает, как объяснить маме причину, по которой ей не принесли пенсию.
„Это трагедия. Знаете, ведь человек пожилой. Большой стресс. Я звонил в „Содру“, говорят человеческий фактор, кто-то перепутал адреса. До сих пор все было хорошо, а тут... Велели идти в „Содру“, а мама с трудом передвигается. Я сам не могу решить проблему, нужна доверенность. Я записался на визит в „Содру“ на февраль. Трачу время, а не известно, что из этого выйдет. Она не все понимает, кто поможет“, - сказал мужчина.
Он был удивлен, что пожилого человека оставили без денег - как жить, ведь надо оплачивать коммунальные услуги.
Клайпедчанка Йоланта рассказала, что с такой же ситуацией столкнулась и ее мама. Она не дождалась пенсии дома, ходила за ней на почту.
„Все изменилось с начала года, в некоторых регионах пенсии начали носить работники „Литовской почты“. Они плохо работают, потому возникают недоразумения“, – сказала женщина.
Она рассказала, что ее мама запаниковала. Обычно ей приносили пенсию 11 числа, иногда раньше, приносили и по выходным. В этом году 11 число была суббота, она ждала до понедельника - ничего.
„Я звонила на почту, мне сказали, что ее не нашли дома. Это маловероятно, но ладно. Обещали в течение трех дней принести. Оказывается, нельзя договориться на конкретное время. Я сказала, что могут позвонить перед приходом. Мне ответили, что такую услугу они не предоставляют. Целую неделю мама ждала, но пенсию не получила“, – рассказала Йоланта. Для того, чтобы забрать пенсию на почте ее маме надо было звонить в „Содру“ и указать, в каком отделении она хочет получить деньги.
„Я видела, что мама из-за всей этой ситуации была почти при смерти, ведь ей 85 лет. Ни ответа, ни пенсии мы не получили. 17 января мама пошла на почту и взяла пенсию. Оказывается, никого предупреждать не надо было“, – рассказала Йоланта.
Она сказала, что после всей этой истории заказала маме банковскую карту.
„Пожилые люди привыкли получать деньги на дому, компьютерами они не пользуются. Но что поделать, здоровье дороже“, – объяснила она.
„Содра“ тут проблемы не видит и утверждает, что это единичные случаи.
Проблему Гирчене обещали решить оперативно и доставить ей пенсию на дом. Только надо ли для решения такой проблемы привлекать СМИ?
Почему по телефону не предупреждают людей, когда несут им несколько сотен евро? Оказывается, за такую услугу надо платить дополнительно.
На доставку пенсий на дом „Содра“ тратит 9 млн. евро в год.
На запросы журналиста ответила „Литовская почта“: „Клайпедчанке, о которой идет речь, пенсию доставили 29 января. В первый раз почтальон не смог это сделать, поскольку был указан неверный адрес.
Если почтальон не находит получателя дома, он во второй раз приходит в ближайшие три дня. Если и во второй раз не находит - оставляет уведомление в почтовом ящике. В уведомлении сказано, в каком отделении можно получить почту.
Если в текущем месяце не удается доставить пенсию, в следующем месяце получатель получит пенсию за два месяца.
Таких случаев, когда почтальоны не смогли доставить пенсию, случаются редко. В январе по всей Литве их была 1000“.
Если пенсионеры не получили пенсию в обычные дни, можно звонить в „Содру“ по номеру (+370 5) 250 0883.