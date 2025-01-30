Пожилые люди остались без пенсий: неужели целый месяц придется жить без денег

„Это трагедия. Знаете, ведь человек пожилой. Большой стресс. Я звонил в „Содру“, говорят человеческий фактор, кто-то перепутал адреса. До сих пор все было хорошо, а тут... Велели идти в „Содру“, а мама с трудом передвигается. Я сам не могу решить проблему, нужна доверенность. Я записался на визит в „Содру“ на февраль. Трачу время, а не известно, что из этого выйдет. Она не все понимает, кто поможет“, - сказал мужчина.