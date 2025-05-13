Пожела: в прокуратуре создана рабочая группа, которая займется расследованием недавней волны пожаров в стране

„Идея прокуратуры — объединить все институциональные возможности в одном месте, чтобы мы могли посмотреть на это (пожары) комплексно, вместе искать ответ, действовать сообща“, — подчеркнула Пожела.

На вопрос, выдвигают ли правоохранительные органы версию о том, что недавние крупные пожары могли быть умышленными, глава Пожарно-спасательной службы заявил, что ответ должны дать следователи.

„Сегодня мы получили информацию из Вильнюсской окружной прокуратуры о том, что в прокуратуре формируется рабочая группа, такой межведомственный формат, которая будет всесторонне расследовать эти события. (...)

Напомним, что в последнее время в Литве произошло несколько крупных пожаров.

В конце апреля на заводе по переработке отходов Energesman на улице Йочёню в Вильнюсе вспыхнул пожар. Пожар удалось ликвидировать примерно через сутки, во время пожара пострадало около 7500 квадратных метров здания. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту нарушения правил охраны окружающей среды или использования природных ресурсов, а также по факту содержания или эксплуатации сооружений, в которых используются или хранятся опасные материалы, либо содержится потенциально опасное оборудование, либо осуществляется опасная деятельность.