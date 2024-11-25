Пожела: несколько сот метров самолет просто скользил по земле, обломки зацепили дом

„Обстоятельства такие: самолет, видимо, должен был сесть в Вильнюсском аэропорту, упал в нескольких километрах от аэропорта. Несколько сот метров он скользил по земле. Его обломки зацепили жилой дом, в котором были люди. Пожар был вокруг дома, горели другие постройки, был поврежден и сам дом. Нам удалось эвакуировать 12 человек.

Глава Департамента пожарной безопасности и спасения Ренатас Пожела сказал, что дом поврежден незначительно.

Главная новость - жители не пострадали, не было и каких-либо серьезных повреждений инфраструктуры“, – сказал он.

„У нас несчастный случай. (…) На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются“, – сообщил журналистам Виткаускас на пресс-конференции в понедельник.

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета, произошедшее в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем.

„Самолет грузовой, он уже ремонту не подлежит. Груз, который был на борту, валяется на большой территории. Полиция огородила участок, осматривает место происшествия“, – сказал он.

Один из домов был поврежден, вернее – загорелись сараи около дома, автомобиль, людей эвакуировали“, – рассказал генкомиссар.

„В 5.31 ч. патрульный экипаж заметил на улице Лепкальнё вспышку и поехал в ее направлении, чтобы проверить, в чем дело. Полицейские заметили упавший самолет в квартале домов.

Найдены все 4 члена экипажа. К сожалению, один из них скончался“, – сказал Пожела.

„Насколько мне известно, следователи поехали в больницу, если будет возможность пообщаться с пилотом, чтобы установить первичную причину, а также с ответственными лицами службы авиации“, – сказал он.

Пожела отметил, что сегодня все говорят о факте, а не об обстоятельствах происшествия.

Паулаускас подчеркнул, что пока можно лишь гадать, что стало причиной катастрофы.

„Скорее всего, это техническая авария или человеческий фактор... Но мы не эксперты в сфере авиации, чтобы подробно об этом говорить. Самолет шел на посадку и не дотянул до ВПП, таковы фактические обстоятельства“, – сказал он.