Пожела: несколько сот метров самолет просто скользил по земле, обломки зацепили дом

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета, произошедшее в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем.
„У нас несчастный случай. (…) На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются“, – сообщил журналистам Виткаускас на пресс-конференции в понедельник.
Главная новость - жители не пострадали, не было и каких-либо серьезных повреждений инфраструктуры“, – сказал он.
Глава Департамента пожарной безопасности и спасения Ренатас Пожела сказал, что дом поврежден незначительно.
„Обстоятельства такие: самолет, видимо, должен был сесть в Вильнюсском аэропорту, упал в нескольких километрах от аэропорта. Несколько сот метров он скользил по земле. Его обломки зацепили жилой дом, в котором были люди. Пожар был вокруг дома, горели другие постройки, был поврежден и сам дом. Нам удалось эвакуировать 12 человек.
Найдены все 4 члена экипажа. К сожалению, один из них скончался“, – сказал Пожела.
Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сказал, что упавший самолет заметили полицейские.
„В 5.31 ч. патрульный экипаж заметил на улице Лепкальнё вспышку и поехал в ее направлении, чтобы проверить, в чем дело. Полицейские заметили упавший самолет в квартале домов.
Один из домов был поврежден, вернее – загорелись сараи около дома, автомобиль, людей эвакуировали“, – рассказал генкомиссар.
По его словам, самолет развалился.
„Самолет грузовой, он уже ремонту не подлежит. Груз, который был на борту, валяется на большой территории. Полиция огородила участок, осматривает место происшествия“, – сказал он.
По словам Паулаускаса, причины несчастья пока неизвестны.
„Насколько мне известно, следователи поехали в больницу, если будет возможность пообщаться с пилотом, чтобы установить первичную причину, а также с ответственными лицами службы авиации“, – сказал он.
Пожела отметил, что сегодня все говорят о факте, а не об обстоятельствах происшествия.
Паулаускас подчеркнул, что пока можно лишь гадать, что стало причиной катастрофы.
„Скорее всего, это техническая авария или человеческий фактор... Но мы не эксперты в сфере авиации, чтобы подробно об этом говорить. Самолет шел на посадку и не дотянул до ВПП, таковы фактические обстоятельства“, – сказал он.
На вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что такую версию нельзя исключать.
„Наверное, её никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди ждет долгая работа. Думаю, что на осмотр места происшествия, на сбор доказательств, на сбор предметов может уйти целая неделя. Эти ответы будут нескоро“, — сказал он.