Пожарные-спасатели вынесли из сгоревшего многоквартирного дома оба тела

 
ELTA
Гитис Панкунас
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
Пожарные-спасатели вместе с другими службами продолжают работу в Вильнюсе, в микрорайоне Виршулишкес, в сгоревшем многоквартирном доме, пытаясь укрепить конструкции здания, чтобы извлечь оттуда тела двоих погибших – взрослого мужчины и семилетнего ребенка, сказал пожарный-спасатель Донатас Гурявичюс. По последним данным, пожарным-спасателям наконец-то удалось добраться до обоих тел. Журналисты DELFI подтвердили, что из дома вынесли оба тела.

Первое тело, предположительно мужчины, из дома вынесли в 17 часов.
Тело мальчика вынесли из дома в 18.25 часов.

По данным пожарных-спасателей, тело мальчика вынесли из дома, когда полиция и пожарные-спасатели провели необходимые для следствия работы. Тела обоих скончавшихся переданы судмедэкспертам.

Гурявичюс сказал Delfi, что сейчас обсуждают дальнейшие действия. Возможно, завтра попытаются безопасно осмотреть все помещения и передать уцелевшие вещи их владельцам.

Очевидцы рассказали Delfi, что пожарные-спасатели с улицы разрезают плиты.

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