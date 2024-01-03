Пожарные-спасатели вынесли из сгоревшего многоквартирного дома оба тела

Первое тело, предположительно мужчины, из дома вынесли в 17 часов.
Тело мальчика вынесли из дома в 18.25 часов.
По данным пожарных-спасателей, тело мальчика вынесли из дома, когда полиция и пожарные-спасатели провели необходимые для следствия работы. Тела обоих скончавшихся переданы судмедэкспертам.
Гурявичюс сказал Delfi, что сейчас обсуждают дальнейшие действия. Возможно, завтра попытаются безопасно осмотреть все помещения и передать уцелевшие вещи их владельцам.
Очевидцы рассказали Delfi, что пожарные-спасатели с улицы разрезают плиты.
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