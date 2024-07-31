2024.07.31 09:25

Пожарные продолжают ликвидировать последствия бури, более 66 000 потребителей все еще остаются без электричества

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Audros padariniai Panevėžyje
Audros padariniai Panevėžyje
ФОТО: Domas Urbonas | Elta

Пожарные продолжают устранять последствия сильной бури – за сутки зарегистрировано 108 выездов, в ходе которых они убирали деревья, поваленные на дороги, электропровода и в других местах.

„С 6 утра вторника до 6 утра среды силы выезжали 108 раз, чтобы убрать деревья. В основном в Шяуляйском уезде (23 выезда) и Каунасском уезде (22 выезда)“, - сообщил Elta в среду утром главный специалист Отдела координации ситуации Департамента пожарной безопасности и спасения Робертас Шмитас.

Дважды деревья убирали с автомобилей.

По данным оператора распределения электроэнергии ESO, после бури электричества до сих пор нет у 66 тыс. 664 пользователей, проживающих в Аникщяйском, Купишкском, Паневежском и других районах.

В выходные и в начале недели в Литве бушевала сильная буря, во время нее выворачивало деревья, в Вильнюсе, в Григишкес, погибла 50-летняя женщина, муниципалитеты и жители оценивают миллионный ущерб, нанесенный стихией.

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