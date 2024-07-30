Пожарные более 900 раз выезжали устранять последствия урагана по всей Литве

По данным ДПБС, с 6 час. утра понедельника до 6 час. утра вторника пожарные 964 раза выезжали, чтобы убрать поваленные деревья и ветки с проезжей части и в других местах.

Наибольшее количество звонков по поводу ликвидации последствий стихии поступило из Каунасского уезда – 272, Шяуляйского уезда – 255, Вильнюсского уезда – 116, Паневежского уезда – 109.

Из Утенского уезда поступило 54 сообщения о поваленных деревьях и ветках, из Алитусского уезда – 53, из Клайпедского уезда – 40, из Мариямпольского уезда – 31, из Таурагского уезда – 22, из Тельшяйского уезда – 12.