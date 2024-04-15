Пожарные 85 раз выезжали, чтобы убрать упавшие деревья с дорог, зданий и автомобилей

В Каунасе упавшее дерево уперлось в здание школы, в Вильнюсе и Вильнюсском районе деревья упали на автомобили.
С воскресенья с 6 утра до 6 утра понедельника пожарные 85 раз выезжали убирать бурелом, сообщений о пострадавших не поступало.
"Большинство деревьев упали на дороги, с машин убрано три, со зданий — пара.
Больше всего звонков получено в Каунасском округе, затем в Таурагском и Утенском округах", – сообщил Elta в понедельник утром старший специалист Отдела по координированию ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения Саулюс Ращевскис.
Помимо пожарных, уборкой бурелома занимаются и работники коммунальных служб.
В воскресенье в Вильнюсе, в районе Науяместиса, в сквере Амату огромная ветка дерева упала на детскую площадку.
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в понедельник в Литве будет облачно и ясно. Без значительных осадков. Ветер юго-западный, западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Максимальная температура воздуха 6–11 градусов тепла.