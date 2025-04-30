Пожар на заводе в Гарюнай: отходы временно перенаправят в Утену, Каунас и другие города

„Сегодня утром состоялось совещание, на которое были вызваны мэры всех самоуправлений. Были сомнения относительно необходимости перехода к объявлению чрезвычайной ситуации государственного уровня. Однако на данный момент, получив информацию, мы такой необходимости не видим. (...) Утена, Каунас, Алитус, Паневежис заявили, что могут принимать смешанные отходы и будут это делать. Надеюсь, что эти мощности будут задействованы“, - сказал Т. Вайткявичюс на заседании Комитета Сейма по охране окружающей среды, состоявшемся в среду.
По его словам, в любом случае отходы, накапливающиеся в Вильнюсском регионе, необходимо сортировать и сжигать.
„Если можно не загрязнять, то нужно не загрязнять. Ни в коем случае нельзя принимать решения о складировании отходов на простом лугу и не контролировать сточные воды. Таких решений быть не может“, - отметил замминистра.
„Безусловно, приоритет – сортировать как можно больше (отходов – ELTA), сжигать как можно больше и задействовать мощности других регионов“, - сказал он.
Т. Вайткявичюс также надеется, что пострадавший от пожара завод возобновит работу в начале следующей недели.
„Оптимистичный сценарий – с начала следующей недели (завод начнет работу – ELTA). Насколько мне известно, во вторник будут доставлены мобильные устройства, которые начнут сортировать смешанные бытовые отходы“, - сказал Т. Вайткявичюс.
В воскресенье, в 7.49 час. поступило сообщение о пожаре на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в столичном районе Гарюнай на улице Йочёню. Когда прибыли пожарные, мусор на территории завода Energesman горел открытым пламенем. Людей в здании не было.
Сотрудники правоохранительных органов начали досудебное расследование по факту крупного пожара на предприятии по сортировке отходов Energesman в Гарюнае. Расследование начато в связи с нарушением правил охраны окружающей среды или природопользования, а также содержания или эксплуатации сооружений, в которых используются или хранятся опасные материалы, либо в которых размещено потенциально опасное оборудование или осуществляется опасная деятельность.
В понедельник чрезвычайная ситуация была объявлена на всей территории Вильнюса и Вильнюсского района.
Реагируя на пожар, произошедший в воскресенье, столичное, Вильнюсское районное, Тракайское, Ширвинтское, Электренское и Швенчёнское районное самоуправления объявили чрезвычайную ситуацию. Сообщается, что в связи с понесенными убытками и временным закрытием завода предприятие не может принимать и перерабатывать несортированные отходы.
Мусороперерабатывающий завод Energesman на этой неделе сообщил, что планирует возобновить работу в той части завода, которая не пострадала от пожара.