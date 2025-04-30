Пожар на заводе в Гарюнай: отходы временно перенаправят в Утену, Каунас и другие города

„Сегодня утром состоялось совещание, на которое были вызваны мэры всех самоуправлений. Были сомнения относительно необходимости перехода к объявлению чрезвычайной ситуации государственного уровня. Однако на данный момент, получив информацию, мы такой необходимости не видим. (...) Утена, Каунас, Алитус, Паневежис заявили, что могут принимать смешанные отходы и будут это делать. Надеюсь, что эти мощности будут задействованы“, - сказал Т. Вайткявичюс на заседании Комитета Сейма по охране окружающей среды, состоявшемся в среду.