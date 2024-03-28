Пожар на автомобильной свалке в Вильнюсе ликвидирован

"Хорошая новость - пожар в 5.32 ч. был ликвидирован. На месте происшествия всю ночь работало около 60 пожарных-спасателей, сейчас останется несколько дежурных экипажей", - сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Донатас Гурявичюс.
По словам Гурявичюса, поскольку пожарные используют воду из гидрантов, часть улицы Панерю по-прежнему закрыта, там дежурит полиция.
Пожарным-спасателям удалось спасти от огня три здания - склады и промышленные здания, подъемник и технику для измельчения металла.
По словам Гурявичюса, воду, которую использовали для тушения пожара, собирали в специальные цистерны и вывозили, чтобы она не попала в канализацию.
Во время пожара никто не пострадал.
Несмотря на сильный ветер, пожарным удалось остановить распространение огня в сторону склада компании ESO, где хранятся большие трансформаторы (в них - томны масла).
Пожар тушили 11 часов.
Напомним, что пожар на ул. Панерю в столице начался 27 марта. О нем сообщили в 18.32 ч. Локализован пожар был в 22.20 ч.
Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сообщал: "На ул. Панерю, 56 горит автосвалка. Департамент пожарной безопасности работает над ликвидацией пожара. Жителям рекомендуют закрыть окна и отключить рекуперационные системы. Мы следим за ситуацией".