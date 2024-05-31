"Поющих нет". Как театр Вахтангова отказывается от наследия Римаса Туминаса

Конечно, это не первая попытка очередной „околовоенной“ организации, которых в России развелось бесчисленное множество, поработать сторожевым псом общественной морали, выявить „неблагонадежных“. Не всегда понятно, действуют ли они по собственной инициативе или по указанию сверху. Так было со снятием в другом российском театре – „Современник“ – спектакля „Первый хлеб“ с Лилией Ахеджаковой. На него пожаловались „Офицеры России“ из-за монолога актрисы, который, как им показалось, оскорбляет ветеранов.

История с отменой спектакля памяти Туминаса поучительна. Режиссер надеялся, что после 2014 года сможет остаться вне политики, продолжить работать в Москве и служить своей музе. Сегодня эта позиция кажется более чем наивной и даже по-своему лукавой. Остаться вне политики все равно не получилось. И сейчас, пытаясь защитить память покойного от „ветеранских“ обвинений в русофобии, админ Telegram-группы Вахтанговского театра вспоминает, что даже после аннексии Крыма в 2014 году Туминас, скорее, был на стороне России: „В нашем театре никогда не было и нет русофобов. И мы помним, когда в 2015 году он шел вместе с вахтанговцами в Америке через демонстрацию против присоединения Крыма. И помним как у себя на Родине был предан анафеме за работу в России и поддержку России“ [сохранена авторская орфография и пунктуация, „присоединение Крыма“ – эвфемизм, используемый вместо „аннексии“].