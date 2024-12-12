2024.12.12 07:27

Появятся новые признаки зимы: усилится мороз, будет дуть холодный ветер

 
ru.DELFI.lt
Šaltukas Vilniuje
Šaltukas Vilniuje
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В четверг днем восточнее Литвы пройдет зона низкого атмосферного давления. Она повлияет погоду в страны - появится больше признаков зимы.

Согласно прогнозу, ожидается облачная с прояснениями погода. В Аукштайтии местами небольшие осадки, в основном снег. Усилится неприятный западный, северо-западный ветер. Местами порывы достигнут 15-17 м/с. До полудня воздух прогреется всего до 0-4 градусов тепла, местами на востоке Литвы будет до 1 градуса мороза.

В пятницу снова усилится зона высокого атмосферного давления. Значительных осадков не ожидается. Днем ветер ослабеет. Ночью ожидается небольшой мороз. Будет 3-8 градусов ниже нуля, на Куршской косе около 0. Днем будет от -4 до 1, на западе местами 2-3 градуса тепла.

В субботу снова местами появятся смешанные осадки, однако будет немного теплее.

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