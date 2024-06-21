Появились скандальные детали кровавого инцидента в Правенишкской тюрьме

„Пострадал и я, хотя я ни в чем не виноват, я ни на кого не нападал“, – сказал один из осужденных.

Delfi напоминает, что напавший на сотрудника тюрьмы заключенный неоднократно судим за кражи, насилие и жестокое обращение с животными. Неофициально говорят, что он уже не раз вступал в стычку с работниками тюрьмы, угрожал им. За насилие этот осужденный был судим и когда был несовершеннолетним - в доме опеки он покалечил другого подростка.

