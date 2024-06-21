2024.06.21 15:54

Появились скандальные детали кровавого инцидента в Правенишкской тюрьме

 
Дайнюс Синкявичюс
ru.DELFI.lt
Pravieniškių pataisos namai
Pravieniškių pataisos namai
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius

20 июня после обеда в 1-й Правенишкской тюрьме произошел инцидент, во время которого 19-летний заключенный ранил надсмотрщика. Сейчас появились скандальные детали этого происшествия.

„Этого бы не было, если бы ответственные главы тюрьмы должным образом выполнили свои обязанности“, – сказали Delfi работники тюрьмы.

По их словам, осужденный, напавший на сотрудника тюрьмы, вел себя агрессивно с самого утра, угрожал нанести травмы сотрудникам, дежурные информировали об этом руководство службы безопасности.

Не только информировали: „Их попросили не ждать, когда совершат преступление или покалечат сотрудника, а разрешить надеть на него наручники, но на просьбу не отреагировали. Напротив – вместо сдерживания заключенному разрешили дополнительную прогулку во дворе, что не положено по уставу“.

Во время прогулки заключенный и привел в исполнение свои угрозы – он ранил сотрудника осколком стекла.

Литовская служба тюрем информировала, что нанесены раны в области ладони и кисти.

„Цель осужденного была иной – он пытался попасть в шею, однако сотрудник сопротивлялся, поэтому избежал серьезных ранений“, – сказали коллеги пострадавшего.

Они убеждены, что виновны в том, что инцидент произошел - руководители службы безопасности.

„Но мы не сомневаемся, что, как обычно, вину свалят на дежурных сотрудников и на пострадавшего“, – сказали работники тюрьмы.

Сейчас проводится служебная проверка, начато предварительное расследование.

Осужденные рассказали, что в четверг вечером в тюрьму вызвали сотрудников Службы общественной безопасности. В камерах у осужденных проводили обыски. Осужденные жаловались на насилие.

„Пострадал и я, хотя я ни в чем не виноват, я ни на кого не нападал“, – сказал один из осужденных.


Пострадавший сотрудник сейчас находится на больничном.

Delfi напоминает, что напавший на сотрудника тюрьмы заключенный неоднократно судим за кражи, насилие и жестокое обращение с животными. Неофициально говорят, что он уже не раз вступал в стычку с работниками тюрьмы, угрожал им. За насилие этот осужденный был судим и когда был несовершеннолетним - в доме опеки он покалечил другого подростка.

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