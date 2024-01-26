Появились рекомендации по оборудованию убежища в домах и в офисах

Председатель палаты Альгимантас Плючас сказал, что рекомендации уже переданы подрядчикам, поэтому в новых постройках такие убежища будут оборудованы. Он отметил, что к уже построенным домам и учреждениям это не имеет отношения, поэтому их владельцам передадут рекомендации по оборудованию убежищ.
"Каждый сам может позаботиться о своей безопасности, не дожидаясь, когда это сделает государство", – сказал на пресс-конференции член рабочей группы Тумас Мазурас.
"Мы старались установить такие вехи, которые помогут навести на путь оборудования убежища в неновых зданиях", – объяснил он.
Мазурас акцентировал, что инструкции подойдут для самых разных построек – частных домов, многоквартирных домов, подвалов, административных построек, подземных стоянок, иных построек. Указано также, как и что надо делать, если нет убежища или его невозможно оборудовать.
Мазурас перечислил несколько основных критериев помещения-убежища.
"Помещение не должно быть большим. По разным подсчетам, должно быть 0,75-1,5 м2 на человека", – сказал он.
"Там должны быть толстые стены, не гипсокартон – лучше кирпичные, бетонные", – продолжил Мазурас.
В помещение должен вести удобный вход. Кроме того, важно проводить тренировки на время, стараться добраться до убежища в максимально короткий срок. Важно, чтобы в помещении были запасы еды, батарейки для приборов.
При подготовке рекомендаций опирались на опыт Украины, Израиля, Финляндии. Архитекторы отмечают, что представленный план – не конечный, его еще могут дополнить в будущем.
Весной 2022 г. после проведения инвентаризации построек в Литве, было идентифицировано 1800 подходящих для убежищ мест. В этих убежищах смогут спрятаться 0,5 млн. человек, или 17%. В августе 2023 года сообщалось, что оборудовали убежища для 30% населения.