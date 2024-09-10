Повышенное загрязнение воздуха по-прежнему фиксируется в некоторых крупных городах Литвы

По словам специалистов, в ближайшие два дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, будет дуть умеренный южный ветер. В Западной Литве, где дождей будет больше, загрязнение воздуха должно снизиться.

Однако в других регионах качество воздуха, вероятно, останется плохим, особенно в крупных городах.

В районах, где фиксируется повышенное загрязнение воздуха, медики призывают жителей не заниматься активной физической деятельностью на свежем воздухе. При необходимости заниматься активной деятельностью на свежем воздухе рекомендуется носить средства защиты органов дыхания. Также рекомендуется закрывать окна, мыть поверхности и следить за состоянием здоровья.