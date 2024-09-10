Повышенное загрязнение воздуха по-прежнему фиксируется в некоторых крупных городах Литвы

По словам специалистов, в ближайшие два дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, будет дуть умеренный южный ветер. В Западной Литве, где дождей будет больше, загрязнение воздуха должно снизиться.
Однако в других регионах качество воздуха, вероятно, останется плохим, особенно в крупных городах.
В районах, где фиксируется повышенное загрязнение воздуха, медики призывают жителей не заниматься активной физической деятельностью на свежем воздухе. При необходимости заниматься активной деятельностью на свежем воздухе рекомендуется носить средства защиты органов дыхания. Также рекомендуется закрывать окна, мыть поверхности и следить за состоянием здоровья.
В свою очередь муниципалитеты просят убирать улицы только влажным способом, следить, чтобы подрядчики, выполняющие строительные и дорожно-ремонтные работы, соблюдали экологические требования и не повышали запыленность.
Как ранее сообщало Агентство по охране окружающей среды, воздух загрязнен не только за счет местных загрязнений, но и за счет загрязнений, приходящих с юго-востока. По имеющимся данным, в Беларуси горят леса и торфяники, поэтому запах гари может ощущаться в некоторых районах Литвы.