Повышается стоимость разрешений для рыболовов-любителей

Поправки предусматривают, что за разрешение на любительское рыболовство в государственных рыбохозяйственных водоемах, где не организовано ограниченное рыболовство, будет взиматься плата:
1) 3 евро за два дня;
2) 10 евро в месяц;
3) 30 евро в год.
За разрешение на любительское рыболовство с последующим отпусканием рыбы в государственных рыбохозяйственных водоемах, где не организовано ограниченное рыболовство, взимается следующая плата:
1) 10 евро в месяц;
2) 25 евро в год.
За разрешение на любительское рыболовство на водоеме общего пользования, на который не выдано разрешение на рыболовство и где организовано рыболовство с ограниченным доступом, за исключением лосося и морского леща, взимается плата:
1) 5 евро в день;
2) 15 евро в неделю;
3) 30 евро в месяц.
Суточная плата за разрешение на любительский лов лосося и морского леща составляет 15 евро за один день или 5 евро — если весь пойманный лосось и морской лещ отпускается обратно в водоем.
За однодневное разрешение на любительское рыболовство для ловли в водоеме общественного рыболовства, на который выдано разрешение на рыболовный участок и где организовано рыболовство с ограниченным доступом, плата составляет 15 евро.
Владельцы частных рыбопромысловых участков смогут самостоятельно устанавливать цены на разрешения на любительское рыболовство. Лица в возрасте до 18 лет (в настоящее время — до 16 лет), пенсионеры и инвалиды смогут ловить рыбу бесплатно без разрешения на любительское рыболовство при наличии документа, подтверждающего их права.
Порядок выдачи разрешений на любительское рыболовство устанавливается министром окружающей среды.