2024.11.19 09:29

Повреждены два подводных кабеля - между Литвой и Швецией, Германией и Финляндией

 
Юрас Бараускас
Elta
BBC Russian
ru.DELFI.lt
Po Kuršių marių dugnu pradėtas traukti kabelis, sujungsiantis Lietuvos ir Švedijos energetikos sistemas
Po Kuršių marių dugnu pradėtas traukti kabelis, sujungsiantis Lietuvos ir Švedijos energetikos sistemas
ФОТО: Mindaugas Milinis

Технологический руководитель телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс сообщил, что в воскресенье утром был поврежден кабель связи между Литвой и Швецией.

„Кабель был отключен в воскресенье утром, примерно в 10 час. по литовскому времени. Системы сразу сообщили нам, что мы потеряли связь. Далее проводилось расследование и выяснение, стало понятно, что он был поврежден“, - сказал в понедельник телекомпании LRT А. Шемешкявичюс.

По его словам, Telia передает интернет-соединение в Литву по трем кабелям, поэтому из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть. По словам А. Шемешкявичюса, связь с пользователями была восстановлена путем обхода неисправности.

В понедельник совместное заявление по поводу повреждения кабеля между Хельсинки и немецким Ростоком выпустили министерства иностранных дел Финляндии и Германии, сообщает BBC.

„Тот факт, что подобный инцидент немедленно порождает подозрения в преднамеренном повреждении, многое говорит о нестабильности в наше время, — говорится в заявлении. — Безопасности нашей Европы угрожает не только военная агрессия России в отношении Украины, но и гибридные военные действия злонамеренных акторов“.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственной прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, включая газопроводы и электрокабели.

Второй кабель, Хельсинки-Росток, вышел из строя в ночь на понедельник.

Финская государственная компания Cinia, которая занимается телекоммуникациями и кибербезопасностью, объявила, что кабель длиной почти 1200 км перерезан возле южного окончания шведского острова Эланд (Öland) — то есть, намного южнее кабеля между Литвой и Готландом.

По словам главы Cinia Ари-Юсси Кнаапила, починка кабеля может занять от пяти до 15 дней.

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