Повреждены два подводных кабеля - между Литвой и Швецией, Германией и Финляндией

„Кабель был отключен в воскресенье утром, примерно в 10 час. по литовскому времени. Системы сразу сообщили нам, что мы потеряли связь. Далее проводилось расследование и выяснение, стало понятно, что он был поврежден“, - сказал в понедельник телекомпании LRT А. Шемешкявичюс.
По его словам, Telia передает интернет-соединение в Литву по трем кабелям, поэтому из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть. По словам А. Шемешкявичюса, связь с пользователями была восстановлена путем обхода неисправности.
В понедельник совместное заявление по поводу повреждения кабеля между Хельсинки и немецким Ростоком выпустили министерства иностранных дел Финляндии и Германии, сообщает BBC.
„Тот факт, что подобный инцидент немедленно порождает подозрения в преднамеренном повреждении, многое говорит о нестабильности в наше время, — говорится в заявлении. — Безопасности нашей Европы угрожает не только военная агрессия России в отношении Украины, но и гибридные военные действия злонамеренных акторов“.
Кабель длиной почти 1200 километров является единственной прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, включая газопроводы и электрокабели.
Второй кабель, Хельсинки-Росток, вышел из строя в ночь на понедельник.
Финская государственная компания Cinia, которая занимается телекоммуникациями и кибербезопасностью, объявила, что кабель длиной почти 1200 км перерезан возле южного окончания шведского острова Эланд (Öland) — то есть, намного южнее кабеля между Литвой и Готландом.
По словам главы Cinia Ари-Юсси Кнаапила, починка кабеля может занять от пяти до 15 дней.