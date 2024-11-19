Повреждены два подводных кабеля - между Литвой и Швецией, Германией и Финляндией

„Кабель был отключен в воскресенье утром, примерно в 10 час. по литовскому времени. Системы сразу сообщили нам, что мы потеряли связь. Далее проводилось расследование и выяснение, стало понятно, что он был поврежден“, - сказал в понедельник телекомпании LRT А. Шемешкявичюс.

По его словам, Telia передает интернет-соединение в Литву по трем кабелям, поэтому из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть. По словам А. Шемешкявичюса, связь с пользователями была восстановлена путем обхода неисправности.

В понедельник совместное заявление по поводу повреждения кабеля между Хельсинки и немецким Ростоком выпустили министерства иностранных дел Финляндии и Германии, сообщает BBC.