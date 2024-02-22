Поврежденный пожаром жилой дом в Виршулишкес предлагается восстановить: работы обойдутся более чем в 1,2 млн. евро

Согласно выводам комиссии, расследовавшей пожар, повреждены железобетонные конструкции здания, часть крыши, часть стен на третьем, четвертом и пятом этажах. Поврежденные конструкции планируется демонтировать и заменить новыми. Также предполагается установка окон и дверей, восстановление систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, газа, связи и электроснабжения.

Сообщается, что пять квартир из тридцати полностью разрушены, восемь затоплены, еще семь квартир частично повреждены, десять квартир не повреждены.

"Предварительная сумма, рассчитанная на все работы, составляет 1,2 млн. евро. Этого достаточно, чтобы дом был передан жильцам. Конечно, тем жильцам, чьи квартиры пострадали больше всего, вернут их с частичной отделкой", - сказал мэр.

"В заключениях говорится, что самый дешевый вариант и возможность спасти дом – это полностью демонтировать и перестроить среднюю часть дома, сформировав все элементы конструкций, крышу, лестничную клетку", - сказал журналистам в среду мэр столицы Валдас Бенкунскас в Вильнюсском городском самоуправлении перед встречей с пострадавшими жильцами.

Работы планируют начать в апреле

Бенкунскас отметил, что процесс восстановления многоквартирного дома запланирован в 4 этапа. Первый начнется уже в апреле.

"Все работы разделены на 4 этапа. Первым делом необходимо снести поврежденные конструкции. Это займет около 4 месяцев и обойдется почти в 200 000 евро", - рассказал Бенкунскас.

"Следующий этап – восстановление конструкций с объединением монолитных конструкций, крыши, перекрытий – чтобы дом был "связанным" и конструктивно устойчивым", - отметил мэр. По данным муниципалитета, предварительная цена работ этого этапа составляет около 620 000 евро.

На третьем этапе планируется восстановить инженерные системы здания, установить окна и входные двери, балконные двери и окна, подоконники.

"Первые три этапа, есть большая вероятность, что они будут профинансированы за счет средств муниципалитета", - добавил В. Бенкунскас.

Часть затрат на работы придется покрыть самим жильцам