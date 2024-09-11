Поврежденное российское судно с тысячами тонн селитры на борту может повернуть в сторону Литвы: порт решает, впускать ли

„Судно под флагом Мальты везет 20 000 нитрата аммония, его представители обратились к Клайпедскому порту с просьбой разрешить выгрузить груз и провести ремонт в доке одной из портовых компаний.

Литовский порт указал Delfi, что им об этой ситуации известно, сейчас планируют решать этот вопрос.

„Добрый день, я в Норвегии, на острове Ваннойя, недалеко от нас стоит неисправное судно, которое везет из России 20 000 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Его отбуксировали сначала в Тромсё, но таможня вернула назад, поскольку на судне в любой момент может случиться взрыв. Сейчас повезут в Клайпеду“, – писал читатель.

В редакцию портала обратился читатель, который утверждает, что судно отбуксируют в Клайпеду.

По данным этого источника, судно пришло из российского города Кандалакша (Кольский полуостров), оно направлялось в Лас-Пальмас (Испания). Однако капитан судна попросил норвежские службы разрешить пришвартоваться из-за якобы ураганных условий. Было дано разрешение, сначала Ruby был около Ваннойи, потом пришел в Тромсё.

Норвежский портал The Barents Observer тогда сообщал, что „в Тромсё забеспокоились, узнав, что на борту судна потенциально опасный нитрат аммония“, позже ответственные ведомства заверили, что непосредственной опасности не было. Однако полиция распорядилась, чтобы судно покинуло город и ушло подальше от населенных районов.

Судно Ruby ходит под флагом Мальты. Сейчас оно находится на севере Норвегии. Данные портала vesselfinder.com показывают, что оно было пришвартовано в Тромсё 4 сентября, сейчас удалилось от города.

Мы отмечаем, что внимательно оцениваем все обстоятельства. Решение о принятие судна или отказе в этом будет принято в ближайшее время“, – сказал глава порта Альгис Латакас.

Капитан сообщил о повреждении корпуса, винта и руля судна.

„Что будет с этим судном, которое ходит под флагом Мальты, неясно. (…) Если чинить судно длиной 183 м около Норвегии, то 20 000 тонн нитрата аммония придется выгрузить.

(В противном случае), если помнить бейрутскую трагедию, будет сложно найти какой-то док, который согласится отремонтировать судно. Возвращение в Россию также маловероятно, ведь ни судно, ни груз России не принадлежат“, – пишет The Barents Observer.

По данным этого источника, в этой истории много неясностей. Например, когда было повреждено судно: норвежское издание Nordlys якобы отследило маршрут Ruby, но нигде на пути не обнаружило ни рифов, ни мелей, ни островов.