Поведение мужчины потрясло: на видео снято, что он делал с лебедем

По словам женщины, мужчина намеренно дразнил лебедей, на замечания не реагировал. „Я увидела страшную картину, мужчина намеренно дразнил лебедей. На замечания не реагировал. Было страшно и неприятно“, – писала Рима.
На видео видно, как к мужчине подходит целая лебединая семья - два взрослых лебедя и птенцы. Несмотря на это, мужчина схватил лебедя и стал демонстрировать свою силу.
Информация передана Департаменту охраны окружающей среды.
Мужчине грозит ответственность за жестокое обращение с животными (штраф от 150 до 2000 евро).
Департамент просит общество о помощи в опознании мужчины. Всех, кто может предоставить ценную информацию, просьба связаться с инспектором Лауринасом Абаравичюсом по ном. +370 669 52076 или. эл. п. laurynas.abaravicius@aad.am.lt.
Подобный случай был зафиксирован в начале июля 2024 года.