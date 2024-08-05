2024.08.05 12:49

Поведение мужчины потрясло: на видео снято, что он делал с лебедем

 
Модеста Мяшке
ru.DELFI.lt
Žiaurus elgesys su gulbe
Žiaurus elgesys su gulbe
ФОТО: Delfi stopkadrai

Читатель портала Delfi поделилась видео, на котором запечатлено, как в Дарбенай (Кретингский район) мужчина схватил лебедя, сжал его шею и не отпускал. Эту картину на видео сняла Рима, отдыхавшая с детьми около озера.

По словам женщины, мужчина намеренно дразнил лебедей, на замечания не реагировал. „Я увидела страшную картину, мужчина намеренно дразнил лебедей. На замечания не реагировал. Было страшно и неприятно“, – писала Рима.

Žiaurus elgesys su gulbe

На видео видно, как к мужчине подходит целая лебединая семья - два взрослых лебедя и птенцы. Несмотря на это, мужчина схватил лебедя и стал демонстрировать свою силу.

Информация передана Департаменту охраны окружающей среды.

Мужчине грозит ответственность за жестокое обращение с животными (штраф от 150 до 2000 евро).

Департамент просит общество о помощи в опознании мужчины. Всех, кто может предоставить ценную информацию, просьба связаться с инспектором Лауринасом Абаравичюсом по ном. +370 669 52076 или. эл. п. laurynas.abaravicius@aad.am.lt.

Подобный случай был зафиксирован в начале июля 2024 года.

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