2024.05.08 09:37

Поток жителей Литвы в Беларусь резко сократился - на 73 процента

 

  • 1 марта о прекращено передвижение транспорта и людей через два пограничных пункта - количество литовцев, направляющихся в Беларусь, сократилось на 73%.

Elta
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Sienos statyba Latežeryje
Sienos statyba Latežeryje
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В результате принятого правительством Литвы решения от 1 марта о прекращении передвижения транспорта и людей через два пограничных пункта, количество литовцев, направляющихся в Беларусь, сократилось на 73%.

Согласно пресс-релизу правительства, поток, направляющихся в Беларусь и прибывающих из Беларуси, в марте и апреле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократился на 48 проц. Между тем, количество грузового транспорта и его перемещение через границу сократилось на 60%.

"Режим Александра Лукашенко неоднократно доказывал, что граждане Литвы, которые по различным причинам направляются в Беларусь, не могут чувствовать себя там в безопасности. Поэтому приняты решения по защите наших людей от различных провокаций или агрессивных действий режима А. Лукашенко“, –заявила канцлер Правительства Гедре Бальчитите.

1 марта с. г. правительство одобрило предложение Комиссии по национальной безопасности о прекращении перемещения товаров, транспорта и людей через литовско-белорусскую государственную границу на пограничных пунктах пропуска "Лаворишкес“ и „Райгардас“.

Меры вступили в силу 18 августа 2023 г., когда по решению правительства была приостановлена деятельность первых двух из шести пунктов пограничного контроля на границе Литвы с Беларусью "“Шумскас“ и „Тверечюс“.

После закрытия пограничных пунктов "Лаворишкес“ и "Райгардас“ продолжают работать пограничные пункты "Шальчининкай“ и "Медининкай“.

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