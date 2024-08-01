Потерявших номера водителей ждут неприятности: как их избежать?

Во время ливней случается, что некоторые автомобили лишаются номеров, номера тонут в глубоких лужах. После ливней в социальных сетях нередко сообщают о найденных номерах.

Чаще всего вода смывает закрепленный спереди номер. Не всегда причина этого непрочное закрепление номера. Иногда потоки воды ломают крепления и номер отваливается.

Что делать, если номер не удалось найти? Могут ли им воспользоваться злоумышленники?

Представитель Департамента полиции Витаутас Грашис сказал, что неприятности будут, если не сообщить о том, что номер был утерян и им воспользуются злоумышленники (например, не заплатят за горючее).