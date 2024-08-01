Потерявших номера водителей ждут неприятности: как их избежать?

Во время ливней случается, что некоторые автомобили лишаются номеров, номера тонут в глубоких лужах. После ливней в социальных сетях нередко сообщают о найденных номерах.
Чаще всего вода смывает закрепленный спереди номер. Не всегда причина этого непрочное закрепление номера. Иногда потоки воды ломают крепления и номер отваливается.
Что делать, если номер не удалось найти? Могут ли им воспользоваться злоумышленники?
Представитель Департамента полиции Витаутас Грашис сказал, что неприятности будут, если не сообщить о том, что номер был утерян и им воспользуются злоумышленники (например, не заплатят за горючее).
„Даже если вы потеряли только одну табличку с номером, сообщите об этом по номеру 112. Такие случаи регистрируются, поэтому, если номер используют злоумышленники, хозяину не придется доказывать, что номера были украдены или утеряны“, – сказал он.
Позвонив по номеру 112, надо указать какой номер, когда и где был утерян. Чем больше информации предоставит водитель, тем спокойнее ему будет.
Если этого не сделать, а номером воспользуются злоумышленники, в первую очередь полиция свяжется с хозяином номеров.
„Тогда начнутся проблемы, придется доказывать, что номер был украден или утерян, что не он виновник происшествия“, – сказал Грашис.
После того как водитель сообщит об утерянных номерах, он должен обращаться в Regitrа за дубликатами. Если водитель найдет потерянный номер, он должен позвонить по номеру 112 и информировать об этом.
Regitra указала, что если потерян один номер, можно получить дубликат, это стоит 3,60 евро. Плюс надо заплатить 6,66 евро за оформление данных.
Regitra напоминает, что в движении не могут участвовать автомобили без номеров, поэтому проблему надо решать немедленно, сказала представитель компании Ингрида Чапе.
Для получения дубликата надо приехать в ближайшее отделение Regitrа с оставшимся номером и документами.
„Если вы нашли номер автомобиля, вернуть его владельцу можно двумя способами: передать через Regitrai, или отдать в полицию. Regitra лично информирует владельца о найденном номере. Если человек не может привезти найденный номер в Regitrа, он может прислать его туда Regitrа“, – сказала Чапе.