Потерянное детство. Истории украинских детей, пострадавших на войне

Вечером 1 марта бабушку и внучку сажают в военный вертолет вместе с российскими ранеными и отправляют в полевой госпиталь военного лагеря в белорусском городе Мозырь. Татьяна вспоминает, что три вертолета, которые в тот вечер отправляли в Мозырь, были „битком набиты“ ранеными: „Представляете себе, что там творилось! Он [врач - Delfi] не мог с нами быть все время, поэтому поручил нас старшему и сказал: „В первую очередь посадишь ребенка с бабой, а потом пусть солдаты заходят. Потому что если солдаты начнут заходить, то мы ее уже не посадим““. Старший приказал Татьяне сдать все телефоны, которые у нее были, объяснив это так: „Не дай Бог, засекут по твоим телефонам – нас разбомбят“. Он пообещал вернуть устройства, когда они долетят. Но солдат, забравший телефоны, так их в итоге и не вернул.