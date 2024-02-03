Потепление пришло в Литву ненадолго

Ожидается сильный ветер - 15-18 м/с, у побережья Балтийского моря 19-20 м/с. Над Литву пройдет теплая масса воздуха. Будет 4-7, а местами до 8 градусов тепла.

Правда, тепло пришло ненадолго. Вскоре придет холодный атмосферный фронт, усилится холодный ветер. В воскресенье ночью будет облачно с прояснениями. Особых осадков не ожидается. Ветер достигнет 15-20 м/с. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Будет скользко.

В воскресенье днем будет облачно, ожидаются осадки: дождь, мокрый снег. Будет дуть сильный ветер скоростью 15-20 м/с, у моря до 22 м/с. Днем будет всего 1-6 градусов тепла.