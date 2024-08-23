Пострадавший во время ДТП на дороге A1 полицейский находится в тяжелом состоянии

В социальной сети Facebook люди делятся просьбой о помощи – пострадавшему нужна кровь.
„Мы просим о помощи
В ДТП серьезно пострадал каунасский полицейский Мантас Таравурас. Сейчас за его жизнь борются врачи Каунасской клиники. Он в очень тяжелом состоянии. Но Мантас - борец!
Мы просим всех людей с третьей отрицательной группой крови приехать в клинику и сдать кровь. Мантасу очень нужна кровь. Нужна кровь 3- или 0(1)- групп.
В Каунасской клинике надо сказать, что кровь для Мантаса Таравураса (1999 г.р.).
Спасибо за вашу доброту“, – писал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Delfi напоминает, что 21 августа, в 16.15 ч., сообщили о ДТП в Кайшядорском районе, на 70-м км дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда (на пути в Вильнюс), около деревни Антакальнис столкнулись автомобили VW Tiguan (водитель 1999 г.р.) и Volvo (водитель 1999 г.р.).
Водитель (1996 г.р.) Ford Transit во время ДТП зацепил заграждения, пытаясь избежать столкновения со столкнувшимися автомобилями.
Пожарные-спасатели сообщили, что автомобиль Volvo V50 оказался на ограждениях, а его водитель был зажат.
По данным полиции, на этом отрезке ремонтируемой дороги водитель VW Tiguan выехал на встреч ную полосу и столкнулся с ехавшим ему навстречу Volvo V50.
Автомобилем Volvo V50 в неслужебное время управлял полицейский (1999 г.р.). Оба водителя находятся в больнице.
Ведется расследование.