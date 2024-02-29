Пострадавшие от войны украинцы смогут проживать в парламентской гостинице еще год

В принятом в среду постановлении правления указано, что жилые помещения в парламентской гостинице предоставляются украинцам до 4 марта 2025 г.

Расходы пострадавших от войны людей, проживающих в гостинице, на электро- и теплоэнергию, холодную и горячую воду, коммунальные услуги, а также расходы на эксплуатацию зданий, оплачивает Канцелярия парламента.

Пресс-служба информационно-коммуникационного департамента Канцелярии парламента отметила, что после начала войны в Украине военные беженцы были размещены в 18 квартирах гостиницы, сейчас они проживают в 11 квартирах.