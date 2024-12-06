Пост контроля скорости в важном месте столицы разозлил водителей: делают все, чтобы стало хуже

Один из вильнюсец утверждает, что в столице делают все, чтобы как можно больше навредить водителям.
„В Вильнюсе, в Балтупяй, на ул. Гележинё Вилко, появилась зона измерения средней скорости на участке несколько десятков метров. Это переполнило чашу терпения. Там в течение долгого времени тестировали пост контроля скорости, наверное, он не дал каких-то результатов, поэтому власти решили позлить водителей. Переход там никому не нужен, его надо упразднить, а не ухудшать движение на одной из основных артерий города“, – писал Delfi вильнюсец
Власти отмечают, что инициатор такого решения - полиция, когда начинают контролировать скорость, сразу видны результаты. По сути ПКС там установлен, потому что водители не обращают внимания на знаки.
„Раньше на этом участке стоял обычный пост контроля скорости, который, по данным муниципалитета, способствовал обеспечению безопасности движения. Мы заметили, что на этом участке не все водители соблюдают режим скорости, которая ограничена до 50 км/ч, водители не притормаживают перед пешеходным переходом.
Чтобы обеспечить безопасность всех участников движения, мы видим необходимость продолжить контроль, поэтому временно там установлен ПКС на определенном участке“, – информировал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
В этом году за 422 000 евро муниципалитет приобрел 4 стационарных поста контроля средней скорости на определенном участке, один мобильный ПКС и 10 мобильный имитационных ПКС. Выбрано около 50 мест, где могут устанавливать такие радары.