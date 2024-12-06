Пост контроля скорости в важном месте столицы разозлил водителей: делают все, чтобы стало хуже

Один из вильнюсец утверждает, что в столице делают все, чтобы как можно больше навредить водителям.

„В Вильнюсе, в Балтупяй, на ул. Гележинё Вилко, появилась зона измерения средней скорости на участке несколько десятков метров. Это переполнило чашу терпения. Там в течение долгого времени тестировали пост контроля скорости, наверное, он не дал каких-то результатов, поэтому власти решили позлить водителей. Переход там никому не нужен, его надо упразднить, а не ухудшать движение на одной из основных артерий города“, – писал Delfi вильнюсец