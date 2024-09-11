Посольство США в Литве ищет охранника – предложенные бонусы впечатляют

Охранник должен обеспечить защиту персонала и объектов посольства, проверять посетителей на входе. Кроме того, он не должен допускать в помещение и на территорию посторонних, защищать жизни людей, поддерживать порядок, сдерживать возможные преступные и террористические выпады в отношении работников, связанных с посольством лиц и его имущества, пресекать нанесение ущерба имуществу правительства США. В обязанности охранника входит обеспечение безопасности во время мероприятий или чрезвычайных ситуаций (критических инцидентов) на объектах правительства США.
Зарплата: 1212–1636 евро, брутто + 22 отпускных дня; 5 дней для семейного отдыха; 10 дополнительных выходных дней в год во время американских государственных праздников; компенсация медицинских расходов; суточные; годовая премия; компенсация за сверхурочные.
Информация в объявлении представлена на английском языке. Потенциальных кандидатов исчерпывающе информируют о требованиях и порядке оценки квалификации, порядке подачи резюме, отбора и трудоустройства, указано, какие документы требуется предъявить и т.д.
„В объявлении есть и 4-минутная видеоинструкция, в ней шаг за шагом показано, как претендовать на эту позицию. Упорные и последовательные кандидаты не должны бояться такого сложного объявления“, – прокомментировала объявление представитель портала CV-Online Рита Каравайтене.