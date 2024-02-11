"Послепростудные" инфекции: выявление и лечение

Наиболее распространенной оппортунистической "послепростудной" инфекцией является легочная форма микоплазмоза – микоплазма пневмония. В Литве микоплазма, наравне с пневмококком, стрептококком и хламидиями, является наиболее частой причиной внебольничных пневмоний у детей старше 3-х лет. В США почти половина бронхитов у школьников ассоциирована с микоплазмой.

Причинами таких осложнений простуд, а иногда и самостоятельными первичными заболеваниями, являются так называемые оппортунистические инфекции. Они не всегда вызывают "серьезные" заболевания типа воспаления легких, но при этом всегда значительно ухудшают качество жизни. Симптомами этих заболеваний могут быть длительный, иногда приступообразный кашель, ночная потливость, субфебрильная (ниже 38 градусов) температура. А длиться такое состояние может неделями и месяцами.

Часть осложнений проявляют себя весьма ярко – отитами, синуситами, пневмонией и т.д. Но есть осложнения, которые прикидываются "затяжной простудой", когда самочувствие "не очень", но повода для больничного или справки для школы вроде бы как и нет.

Кроме простуд, оппортунистические инфекции часто провоцируют приступы бронхиальной астмы у детей. И если в этом случае применить правильно подобранный антибиотик, можно на годы избавить ребенка от приступов этого заболевания. Оппортунистические инфекции "пристают" не только к детям. Они также могут встречаться при хронических бронхитах у взрослых. Особенно у курильщиков.

"Плюс" бактериальной инфекции, в отличие от вирусной, в том, что ее, как правило, можно легко вылечить с помощью специальных антибактериальных препаратов. По сравнению с недостатком и малой эффективностью противовирусных препаратов, всевозможных эффективных "антибиотиков" придумано изрядное количество. Но прежде чем лечить что-либо, необходимо поставить правильный диагноз. К счастью, и тут проблем в Литве нет. На все оппортунистические инфекции можно сдать ПЦР-анализ в большинстве медицинских лабораторий Литвы. Как в частных, так и в государственных.