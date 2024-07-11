Последствия бури в Литве: падали деревья, летали батуты, появлялись провалы, пропало электричество

„Думаю, сегодня опять ничего не будет“, „опять соврали“. Так писали комментаторы под сообщением синоптиков о приближающейся буре.

Если в вашем дворе ничего серьезного не было, то вам повезло.

В других городах ветер валил деревья, ломал их сучья, переворачивал батуты, из-за ливня появлялись провалы, пропало электричество“, – сообщалось на странице „Погода и климат в Литве“.

Бурная погода из Литвы еще не ушла.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что, по данным на 19 ч., сильный ветер был зафиксирован в Укмерге, Расейняй, Биржай, Мариямполе, Каунасе и Рокишкисе.