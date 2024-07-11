2024.07.11 21:23

Последствия бури в Литве: падали деревья, летали батуты, появлялись провалы, пропало электричество

 
ru.DELFI.lt
Audros padariniai Lietuvoje
Audros padariniai Lietuvoje
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.

В четверг над Литвой проходит ненастье, правда, в разных районах оно показывает себя по-разному. В некоторых городах последствия буря очень серьезные.

„Думаю, сегодня опять ничего не будет“, „опять соврали“. Так писали комментаторы под сообщением синоптиков о приближающейся буре.

Если в вашем дворе ничего серьезного не было, то вам повезло.

В других городах ветер валил деревья, ломал их сучья, переворачивал батуты, из-за ливня появлялись провалы, пропало электричество“, – сообщалось на странице „Погода и климат в Литве“.

Smarkios liūtys jau plauna dalį Lietuvos vietovių

Бурная погода из Литвы еще не ушла.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что, по данным на 19 ч., сильный ветер был зафиксирован в Укмерге, Расейняй, Биржай, Мариямполе, Каунасе и Рокишкисе.

Пожарным-спасателям в четверг вечером сообщили о 45 поваленных деревьях, которые лежали на проезжей части. В Каунасе и в Кедайняй деревья упали на автомобили.

По данным пожарных-спасателей, люди не пострадали.

По данным компании ESO, из-за ненастья 7929 домашних хозяйств остались без электричества. Работники компании стараются как можно скорее ликвидировать последствия бури.

Больше всего проблем зафиксировано в Шяуляйском, Каунасском и Паневежском регионах.

По данным синоптиков, за последние несколько часов сильные ливни прошли в Юрбаркасе, Таураге, Кибартай, Дотнуве, Казлу Руде и Шедуве.

Буря в Расейняй.

Ливень в Кедайняй.

Ливень в Каунасе.

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