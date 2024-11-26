Последняя неделя осени: возвращается дождливая, но более теплая погода

В Литве будет облачно с прояснениями, но из-за холодного атмосферного фронта будут формироваться дождевые облака, поэтому в большинстве районов ожидаются дожди. Днем дождей не будет только на востоке страны. Будет достаточно тепло, воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.

В ночь на среду холодный атмосферный фронт будет продолжать перемещение по Литве, поэтому дожди пройдут во многих местах, taip включая восточную часть страны. Ночью прогнозируют туман, поэтому местами ухудшится видимость. Ночью еще будет выше нуля: 0-5 градусов тепла.

В среду днем местами прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь. Воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.