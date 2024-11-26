2024.11.26 07:15

Последняя неделя осени: возвращается дождливая, но более теплая погода

 
ru.DELFI.lt
Lapkritis Vilniuje
Lapkritis Vilniuje
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Во вторник к Литве приблизится холодный атмосферный фронт. В утренние часы он достигнет взморья и через Литву направится с запада на восток.

В Литве будет облачно с прояснениями, но из-за холодного атмосферного фронта будут формироваться дождевые облака, поэтому в большинстве районов ожидаются дожди. Днем дождей не будет только на востоке страны. Будет достаточно тепло, воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.

В ночь на среду холодный атмосферный фронт будет продолжать перемещение по Литве, поэтому дожди пройдут во многих местах, taip включая восточную часть страны. Ночью прогнозируют туман, поэтому местами ухудшится видимость. Ночью еще будет выше нуля: 0-5 градусов тепла.

В среду днем местами прогнозируют осадки, в основном небольшой дождь. Воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

Во второй половине недели будет уже немного прохладнее, ожидаются смешанные осадки, в основном дождь, но возможен и мокрый снег. По ночам снова будет ниже нуля, поэтому возможен гололед.

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