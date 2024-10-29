Последняя неделя октября - дождливая и ветреная

В западной части страны из-за движущихся облаков ожидается кратковременный небольшой дождь, а на остальной территории Литвы значительных дождей не будет. Местами в утренние часы еще сохранится туман. Ветер сменит направление, будет совсем слабым и достигнет 4-9 м/с. Температура воздуха днем ​​достигнет 9-13 градусов, а на юго-западе Литвы может прогреться до 14 градусов.



Ночью со вторника на среду Литва покроется облаками. Во многих местах ожидается кратковременный, преимущественно небольшой дождь. Ветер ночью будет дуть южный, юго-западный, 8-13 м/с. Столбик термометра ночью опустится до 6-11 градусов, а в восточных регионах похолодает до 2-5 градусов.