2024.08.27 08:00

Последняя неделя лета – будет солнечно: на выходных прогнозируют перемены

 
ru.DELFI.lt
Vasariškas savaitgalis
Vasariškas savaitgalis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Во вторник погоду в Литве обусловит антициклон.

Осадков не ожидается. Небо будет малооблачным. Только на северо-востоке страны до обеда будет облачно, позже облака рассеются. Будет по-летнему тепло. Днем ожидается 21–26 градусов тепла.

В среду ночью Литва окажется в центральной части антициклона, осадков не ожидается, небо будет малооблачным, местами совсем ясным. Ночью будет 10–15 градусов тепла, местами будет не меньше 17 градусов.

В среду днем без осадков, будет сухо и солнечно. Воздух прогреется до 22–27 градусов тепла.

В выходные прогнозируют небольшие дожди, местами с грозами.

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