2025.03.09 11:49

Последний день ярмарки Казюкаса: заключительный концерт

 
ru.DELFI.lt
Teatralizuotos Šv. Kazimiero eitynės
Teatralizuotos Šv. Kazimiero eitynės
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В воскресенье в Вильнюсе продолжает бурлить ярмарка Казюкаса. Это последний день ярмарки. В этот день организуется заключительный концерт и награждение лучших мастеров, сообщает портал MadeinVilnius.

Тема ярмарки этого года — „Зеленая трансформация“, поэтому в ходе празднования делается акцент на устойчивом развитии и ответственном потреблении.

В течение всего дня большая группа уличных музыкантов и художников приглашает посетителей петь и танцевать вместе. Традиционные ремесла в начале проспекта Гедиминаса, а в начале улицы Т. Врублевского традиционные продукты питания демонстрируют представители литовского национального наследия. В начале улицы Швентараге раскинулись палатки представителей творческих мастерских. Старинными вещами торгуют на улице Майроне, за перекрестком с улицей Малуну. Эксклюзивную одежду и аксессуары, созданные литовскими дизайнерами, можно приобрести в сквере Дизайна, расположенном на Кафедральной площади, рядом с памятником Гядиминасу.

Программа

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНЦЕРТЫ (Кафедральная пл.)

11 час. Викторина LIETUVIŠKUMO MĖNUO с призами, учрежденными LRYTAS.LT

12 час. вокальный ансамбль Григишкского культурного центра SANTAL

13 час. Фольклорный ансамбль Вильнюсского университета RATILIO.

14 час. НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ

Традиционно на ярмарке будут награждены лучшие мастера за креативность и мастерство в развитии традиционных ремесел и создании оригинальных изделий, сочетая ручную работу с современными технологиями и материалами.

15.00 КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕННЫЙ ЗАКРЫТИЮ ЯРМАРКИ КАЗЮКАСА. Музыкальную программу DVI KARTOS представляют Юлюс и Даля Вайценавичюсы.

ДЕТСКАЯ ЯРМАРКА КАЗЮКАСА (Торговый центр G9)

•10 час. Доброе утро с KIŠKIU PIŠKIU.

•11 час. Спектакль театра AVILYS — PAGRANDUKAS.

•10.00–14.00 час. Мастер-классы по украшению пряников.

•11 час. Изготовление брелков для ключей.

•12.30 час. Создание аксессуаров-брошей.

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