Последний день ярмарки Казюкаса: заключительный концерт

В течение всего дня большая группа уличных музыкантов и художников приглашает посетителей петь и танцевать вместе. Традиционные ремесла в начале проспекта Гедиминаса, а в начале улицы Т. Врублевского традиционные продукты питания демонстрируют представители литовского национального наследия. В начале улицы Швентараге раскинулись палатки представителей творческих мастерских. Старинными вещами торгуют на улице Майроне, за перекрестком с улицей Малуну. Эксклюзивную одежду и аксессуары, созданные литовскими дизайнерами, можно приобрести в сквере Дизайна, расположенном на Кафедральной площади, рядом с памятником Гядиминасу.