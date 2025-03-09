Последний день ярмарки Казюкаса: заключительный концерт

Тема ярмарки этого года — „Зеленая трансформация“, поэтому в ходе празднования делается акцент на устойчивом развитии и ответственном потреблении.
В течение всего дня большая группа уличных музыкантов и художников приглашает посетителей петь и танцевать вместе. Традиционные ремесла в начале проспекта Гедиминаса, а в начале улицы Т. Врублевского традиционные продукты питания демонстрируют представители литовского национального наследия. В начале улицы Швентараге раскинулись палатки представителей творческих мастерских. Старинными вещами торгуют на улице Майроне, за перекрестком с улицей Малуну. Эксклюзивную одежду и аксессуары, созданные литовскими дизайнерами, можно приобрести в сквере Дизайна, расположенном на Кафедральной площади, рядом с памятником Гядиминасу.
Традиционно на ярмарке будут награждены лучшие мастера за креативность и мастерство в развитии традиционных ремесел и создании оригинальных изделий, сочетая ручную работу с современными технологиями и материалами.
15.00 КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕННЫЙ ЗАКРЫТИЮ ЯРМАРКИ КАЗЮКАСА. Музыкальную программу DVI KARTOS представляют Юлюс и Даля Вайценавичюсы.