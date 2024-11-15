Последний день уплаты земельного налога: жители Литвы должны внести около 61 млн евро

Как утверждает заместитель руководителя Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Мартинас Эндрияйтис, в этом году уплатить земельный налог должны примерно 787 тыс. владельцев земельных участков, из них 474 тыс. граждан, или 60 проц., уже сделали это.

„До 15 ноября земельный налог должны уплатить 787 тыс. владельцев земельных участков на сумму около 61 млн евро, из которых 50,3 млн евро пришлось на граждан, а на предприятия – 10,4 млн евро. В 2023 году земельный налог должны были уплатить 777 тыс. владельцев земельных участков, для которых было начислено 59 млн евро, с населения было собрано 49 млн евро, с предприятий – 9,8 млн евро“, – сказал агентству Elta М. Эндрияйтис.