Последний день уплаты земельного налога: жители Литвы должны внести около 61 млн евро

Как утверждает заместитель руководителя Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Мартинас Эндрияйтис, в этом году уплатить земельный налог должны примерно 787 тыс. владельцев земельных участков, из них 474 тыс. граждан, или 60 проц., уже сделали это.
„До 15 ноября земельный налог должны уплатить 787 тыс. владельцев земельных участков на сумму около 61 млн евро, из которых 50,3 млн евро пришлось на граждан, а на предприятия – 10,4 млн евро. В 2023 году земельный налог должны были уплатить 777 тыс. владельцев земельных участков, для которых было начислено 59 млн евро, с населения было собрано 49 млн евро, с предприятий – 9,8 млн евро“, – сказал агентству Elta М. Эндрияйтис.
„На сегодняшний день земельный налог уже уплатили 60 проц. владельцев земельных участков – 474 тыс., которые уплатили 32 млн евро“, – сказал он.
Самая большая сумма земельного налога начислена в Вильнюсе, самая большая сумма на предприятие – 186 тыс. евро
По словам представителя ГНИ, в этом году наибольшая сумма земельного налога была начислена в Вильнюсском городском самоуправлении –11 млн евро.
Самая большая сумма налога на одного жителя составляет 32 тыс. евро, а на предприятие – 104 тысячи. евро.
„Самый высокий общий налог в этом году был начислен в Вильнюсском городском муниципалитете – 11 млн евро, в Каунасском городском муниципалитете начислено 6 млн евро, и в городе Клайпеде начислено 1,4 млн евро“, – рассказал М. Эндрияйтис.
Ежегодно муниципалитеты подают в ГНИ индивидуальные решения по ставкам земельного налога – в этом году целый 51 муниципалитет оставил в силе те же ставки, что и в 2023 году.
„В 2024 году, по сравнению с 2023 годом, 8 муниципалитетов изменили свои решения, снизив или повысив ставки (в прошлом году – 27). Муниципалитеты, которые снизили ставки – Биржайский районный муниципалитет, Электренайский муниципалитет, Пакруойский районный муниципалитет“, — прокомментировал представитель ГНИ.
Предоставлено более 12 млн евро льгот
По данным ГНИ, всего в этом году муниципалитетами было предоставлено льгот на общую сумму более 12 млн евро. Из них 9,9 млн евро предоставлено за счет необлагаемой налогом суммы, а более 2 млн евро – дополнительные, иные льготы по решениям муниципалитетов.
За счет различных предоставленных льгот в 2024 году 296 тыс. граждан освобождаются от уплаты земельного налога.