Последний день осени: снег и мороз не уйдут

Циклон уже уйдет к северу, поэтому больше осадков ожидается на севере страны. Осадков в этот день будет меньше. Больше облаков также будет на севере страны, а на юге возможны долгожданные прояснения. Днем будет 0–5 градусов мороза.

В пятницу ночью будет облачно, прояснения возможны лишь местами. Осадки также пройдут лишь в некоторых районах. Наибольшая вероятность осадков сохранится на севере и западе страны. На севере осадки будут небольшими, а у моря - обильными. Ночью будет 3–8 градусов мороза, местами до 9–11 градусов.