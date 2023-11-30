Последний день осени: снег и мороз не уйдут

Циклон уже уйдет к северу, поэтому больше осадков ожидается на севере страны. Осадков в этот день будет меньше. Больше облаков также будет на севере страны, а на юге возможны долгожданные прояснения. Днем будет 0–5 градусов мороза.
В пятницу ночью будет облачно, прояснения возможны лишь местами. Осадки также пройдут лишь в некоторых районах. Наибольшая вероятность осадков сохранится на севере и западе страны. На севере осадки будут небольшими, а у моря - обильными. Ночью будет 3–8 градусов мороза, местами до 9–11 градусов.
В пятницу днем ситуация почти не изменится. Будет облачно почти без прояснений. На большей части территории страны будет идти снег, особенно обильные осадки ожидаются на севере страны. Днем будет 0–5 градусов мороза.