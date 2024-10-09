Последние рейтинги перед парламентскими выборами – что говорит опрос?

Опрос был проведен 6–20 сентября. Первое место рейтинга занимают социал-демократы, которых возглавляет Вилия Блинкявичюте. За них намерены голосовать 20,1% респондентов.
На втором месте рейтинга – консерваторы, за которых планируют голосовать 15,1% участников опроса.
Третье место в рейтинге занимает демократический союз „Во имя Литвы“. Его поддержат 12,5% респондентов.
На четвертом месте „Заря Немана“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис (10,5%).
Похожий рейтинг и у Литовского союза крестьян и зеленых - 10,3%.
Далее идет Движение либералов (5,1%), 4,5% респондентов готовы поддержать Литовскую партию регионов.
За Партию свободы намерены голосовать 2,7% участников опроса. Далее следует Литовская партия зеленых - 1,8%, за ней - Мирная коалиция, которую возглавляет Виктор Успасских (1,8%).
Остальные политические силы получили меньше 2% голосов: Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (1,5%), Список национального объединения – 1,4%, Союз народа и справедливости – 1,2%, „Свобода и справедливость“ - 1,1%. На последнем месте рейтинга Литовская народная партия - 0,7%.
Правда, 9,4% участников опроса сказали, что еще не знают, за кого будут голосовать.
Опрос проходил 6-20 сентября 2024 г., опросили 1004 жителей Литвы (18 лет и старше). Погрешность результатов опроса - 3,1%.
Основной день голосования на выборах - 13 октября.