2024.10.09 12:31

Последние рейтинги перед парламентскими выборами – что говорит опрос?

 
ELTA
Бенас Бруналас
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis ir Vilija Blinkevičiūtė.
Gabrielius Landsbergis ir Vilija Blinkevičiūtė.
ФОТО: DELFI

В публичном пространстве уже чертят контуры будущего правящего большинства, однако до сих пор неясно, кто победит на выборах. Последний опрос общественного мнения перед выборами провел центр социологических исследований Baltijos tyrimai.

Опрос был проведен 6–20 сентября. Первое место рейтинга занимают социал-демократы, которых возглавляет Вилия Блинкявичюте. За них намерены голосовать 20,1% респондентов.

На втором месте рейтинга – консерваторы, за которых планируют голосовать 15,1% участников опроса.

Prieš pat Seimo rinkimus – naujausi ir jau paskutiniai reitingai

Третье место в рейтинге занимает демократический союз „Во имя Литвы“. Его поддержат 12,5% респондентов.

На четвертом месте „Заря Немана“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис (10,5%).

Похожий рейтинг и у Литовского союза крестьян и зеленых - 10,3%.

Далее идет Движение либералов (5,1%), 4,5% респондентов готовы поддержать Литовскую партию регионов.

За Партию свободы намерены голосовать 2,7% участников опроса. Далее следует Литовская партия зеленых - 1,8%, за ней - Мирная коалиция, которую возглавляет Виктор Успасских (1,8%).

Остальные политические силы получили меньше 2% голосов: Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (1,5%), Список национального объединения – 1,4%, Союз народа и справедливости – 1,2%, „Свобода и справедливость“ - 1,1%. На последнем месте рейтинга Литовская народная партия - 0,7%.

Правда, 9,4% участников опроса сказали, что еще не знают, за кого будут голосовать.

Опрос проходил 6-20 сентября 2024 г., опросили 1004 жителей Литвы (18 лет и старше). Погрешность результатов опроса - 3,1%.

Основной день голосования на выборах - 13 октября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии