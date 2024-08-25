2024.08.25 07:48

Последнее воскресенье месяца: бесплатное посещение музеев в Литве

 
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Ar galiu užeiti? Energetikos ir technikos muziejus
Ar galiu užeiti? Energetikos ir technikos muziejus
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

25 августа музеи в Литве, которые находятся в ведении Минкульта, принимают посетителей бесплатно.

Национальные музеи Минкульта:

Литовский национальный художественный музей

Литовский национальный музей и его филиалы:

Башня Гедиминаса

Бастион оборонительной стены в Вильнюсе

Дом подписантов

Дом-музей K.Варнялиса

Музей им. В.Кудирки

Старый арсенал

Новый арсенал

Национальный художественный музей им. М.-К.Чурлёниса

Национальный музей Великокняжеский дворец

Музей IX форта в Каунасе

Литовский музей авиации

Музей этнокосмологии

Литовский морской музей

Литовский музей народного быта

Литовский музей истории образования

Литовский музей театра, музыки и кино

Музей литовской литературы им. Майрониса

Шяуляйский музей „Аушра“

Тракайский исторический музей

Государственный еврейский музей Виленского Гаона

Жемайтийский музей Alka

Музей археологической местности в Кярнаве

Литовский музей спорта

Вильнюсские музеи:

Музей энергетики и техники

Вильнюсский музей

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