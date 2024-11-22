После зимних выходных придут перемены: потеплеет, пойдет дождь

По прогнозу синоптиков, осадки, в основном снег, ожидаются в большинстве районов. В первой половине дня снег будет идти на западе страны, там местами сформируется налипание мокрого снега. На востоке снежные тучи появятся после полудня. Будет дуть сильный ветер. Днем будет от -1 до 4 градусов тепла.

В ночь на субботу облаков станет меньше, небольшой снег выпадет лишь местами. Ветер ненадолго стихнет. Однако утром усилится, начиная с западных районов. Ночь будет холодной – будет 3–8 градусов мороза, чуть выше нуля останется только у моря. Ожидается гололед.