После зимних выходных придут перемены: потеплеет, пойдет дождь

По прогнозу синоптиков, осадки, в основном снег, ожидаются в большинстве районов. В первой половине дня снег будет идти на западе страны, там местами сформируется налипание мокрого снега. На востоке снежные тучи появятся после полудня. Будет дуть сильный ветер. Днем будет от -1 до 4 градусов тепла.
В ночь на субботу облаков станет меньше, небольшой снег выпадет лишь местами. Ветер ненадолго стихнет. Однако утром усилится, начиная с западных районов. Ночь будет холодной – будет 3–8 градусов мороза, чуть выше нуля останется только у моря. Ожидается гололед.
В субботу днем с запада придет небольшой, но активный циклон. Снова усилится ветер, порывы достигнут 15-20 м/с. Увеличится облачность, ожидаются осадки. Больше всего осадков ожидается на юго западе страны. Будет идти снег, на западе возможен снег с дождем. Днем будет от -1 до 4 градусов тепла.
В воскресенье ночью атмосферное давление снова поднимется, облака рассеются, небольшой снег выпадет разве что в начале ночи. Опасные порывы ветра сохранятся только у моря. Ночью будет 0-5 градусов мороза. Немного теплее останется на взморье.
В воскресенье днем погоду обусловит антициклон. Ожидаются прояснения, вероятность осадков невелика. Усилится ветер. Будет 0–5 градусов тепла.
Новая неделя начнется с более теплой погоды. В понедельник приблизится циклон, днем во многих районах пройдут дожди. Местами ожидается дождь при отрицательной температуре. Сохранится достаточно сильный ветер. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем будет 3–8 градусов тепла.