После жестокой экзекуции действия полиции удивили: пострадавшую даже не искали

„Нет объективных данных о том, что был нарушен общественный порядок. Вероятно, на видео запечатлено выяснение отношений между девушками, это нельзя квалифицировать как нарушение общественного порядка“, – сказано в решении полиции.

Следователь решила также не расследовать факт нарушения общественного порядка (это можно сделать и без заявления пострадавшей стороны).

Следователь полиции, просмотрев видео, сказала, что из больницы о таком происшествии не сообщали, пострадавшая заявление не писала. Поскольку нет заявления пострадавшей, нельзя начать расследование по факту нанесения физической боли.

Полиция передала видео Службе по правам ребенка.

Михаил был удивлен и обратился в СМИ.

„Об инциденте сообщили в службу по правам ребенка, там удивились, что в запечатленных действиях полиция не видит нарушения общественного порядка или нанесения физической боли, – писал Михаил. – Судьба девушки нам не известна. Мы не знаем, в безопасности ли она, не запугивают ли ее сверстники. Не нанесена ли ее психике травма. Полиция не видит проблемы в том, что посреди города совершают экзекуцию над девушкой. Действия полиции обжалуют в прокуратуре“.