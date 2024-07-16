После жаркого вторника ждет гроза: где на этот раз ливни будут самыми сильными?

„Антициклон Эмиль медленно уходит на северо-восток. В среду с запада в Литву и Скандинавию придет циклон Гели. Его облака пройдут над Литвой, местами ожидаются грозы. На этот раз сильного ветра и вихря не должно быть, поскольку атмосферный фронт пройдет над Литвой ночью.

Самая сильная буря завтра вечером ожидается на востоке Польши. С четверга до выходных Литва окажется между двумя системами, обуславливающими погоду: над Скандинавией циклоном Гели и приближающейся с запада системой более высокого атмосферного давления. Будет дуть более прохладный ветер, спадет жара, но будет тепло, только у моря прохладнее. В выходные будет спокойнее, теплее и без осадков. Дожди возможны в начале недели, но будет тепло’’, – сообщает Латвенайте.