После жаркого периода наступает литовское лето

Во вторник днем будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах возможны кратковременные дожди. Кое-где - грозы. Днем будет 19–24 градусов, у моря до 16–18 градусов.

В среду ночью ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди, однако местами возможны грозы. Будет 10-15 градусов тепла.