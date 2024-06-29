После жарких выходных - поразительные перемены: следующая неделя начнется с бурь

Позже в тот же день будет преобладать зона высокого давления, поэтому облачности будет мало, а дождя не ожидается. Преобладающий ветер западного, северо-западного направления, 7-12 м/с. Жара постепенно спадет и столбик термометра днем ​​подскочит до 25-30 градусов, лишь в западных регионах будет немного прохладнее, воздух прогреется до 19-24 градусов.