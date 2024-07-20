После замены счетчика электроэнергии жителей шокируют полученные счета

Получили счет в десять раз больше
В редакцию с беспокойством обратились жильцы 2-го дома по улице Вилайню Мелиоратору, сообщив, что им за последние пару месяцев приходят необъяснимо высокие счета за общую потребленную электроэнергии.
„Обычно раньше нужно было заплатить несколько евро. Кому шесть, кому восемь. Мы все заплатили. Пока в апреле не пришел огромный счет на 40 евро. Сосед получил счет на 60 евро“, - рассказал житель дома.
Он добавил, что не все квартиры в доме столкнулись с этой проблемой, но те, которые столкнулись, сейчас ломают голову, задаваясь вопросом, как счета могли стать такими высокими. „Мы посмотрели показания счетчика, но не похоже, что электроэнергии было израсходовано настолько много, что мы должны столько платить.
Мы позвонили поставщикам электроэнергии, и они сказали не платить по таким большим счетам. А когда мы не заплатили, на следующий месяц пришел счет на сумму уже в 120 евро!“, - рассказал мужчина.
Он добавил, что люди заплатили бы, если бы знали, что есть долг, но сколько бы раз они ни звонили поставщикам электроэнергии, никто даже не упомянул о долге. По словам мужчины, единственным предложением было дождаться, пока будет установлено происхождение крупных счетов, и до этого момента не оплачивать счета. Но после этого, очевидно, проблема не исчезла. Он также добавил, что в доме проживает много людей, получающих социальную помощь, пенсионеров и инвалидов, для которых такие суммы действительно очень высоки - немногие жильцы этого дома смогут оплатить счет в размере 120 евро за электричество за один раз.
Декларировали „на глаз“
АО Ignitis, поставляющее электроэнергию по адресу ул. Мелиоратору, 2 утверждает, что в доме не сломан счетчик электроэнергии и не было ошибок при расчете счета. „Обидно, но это такая ситуация, когда реальные показания счетчиков долгое время не декларируются. В марте при замене счетчика были записаны фактические показания счетчика и разница пропорциональна распределена между жильцами дома. До этого администратор дома не предоставляла фактические показания счетчиков, а счета выставлялись исходя из среднего потребления.
По поводу сложившейся ситуации в компанию обратились восемь жильцов дома, и им объяснили причины повышенного, чем обычно, счета. Клиенты могут связаться и получить информацию не обязательно онлайн, они могут сделать это, позвонив по телефону. Уточним, что увеличенный счет, который был выше обычного, дошел до потребителей только в марте, когда надбавка за фактически потребленную электроэнергию была распределена пропорционально жильцам дома“, - объяснила ситуацию Лаура Беганскене, руководитель проектов по связям с общественностью АО Ignitis
Так что очевидно, что те, кто имеет привычку декларировать придуманные самими показания счетчиков электроэнергии, воды или газа, в долгосрочной перспективе могут сильно пострадать - ведь долг, похоже, придется отдавать весь сразу.