После взрывов в многоквартирных домах в Литве предлагается ввести обязательное страхование жилья

„Возможно ли жителям восстановить все за свои деньги? Последние события показали, что и без этого было известно, – нет. Из накопительного фонда оплатить такие расходы невозможно, жители „скинуться“ не могут, остается бюджет муниципалитета“, – сказал он.

Однако в многоквартирных домах есть не только личные помещения, но и объекты общего пользования, например, подвал,подъезд, внешние стены. По словам Чапликаса, эти объекты не страхуют, поэтому в случае несчастья ущерб никто не компенсирует.

В передаче на Delfi diena президент Литовской республиканской палаты жилья Альгис Чапликас сказал, что на сегодняшний день жители могут выбирать из нескольких видов страховки. Во-первых, можно застраховать имущество в квартире. Во-вторых, можно застраховать саму квартиру.

А вот в случае с жилтовариществами - им не надо страховать общие объекты в обязательном порядке.

Климавичюс рассказал, что в Гражданском кодексе есть три формы управления общим имуществом. Если жители не выбирают ни одну из них, им назначают администратора. Администратор обязан страховать свою деятельность. Если жители сталкиваются с ущербом по вине администратора, то ущерб возмещает администратор.

Он сказал, что убытки жители несут и в связи с инженерными системами.

С ним согласен и глава ассоциации „Вильнюсских жилтовариществ владельцев многоквартирных домов“ Роландас Климавичюс. По его словам, больше всего ущерба многоквартирным домам наносит стихия - сильный ветер или наводнение.

Чапликас сказал, что уже больше года с Министерство охраны окружающей среды обсуждают вопрос страхования общих помещений и конструкций.

„... проблема не новая. Может, просто совпало, что такие происшествия стали чаще повторяться. <...> Раньше не хватало политической смелости, как это облагать налогами жителей. Но это не налог – это сохранение денег тех же жителей“, – сказал он.

По его подсчетам, после взрыва в одном доме муниципалитет столицы понес ущерб на сумму больше миллиона. Он напомнил, что случай не единичный не только в Вильнюсе, но и во всей Литве.