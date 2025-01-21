2025.01.21 12:29

После взрывов в многоквартирных домах в Литве предлагается ввести обязательное страхование жилья

 
Юлия Леймоне
Корнелия Ясюнайте
ru.DELFI.lt
Sprogimas Vilniaus daugiabutyje
Sprogimas Vilniaus daugiabutyje
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В столичных многоквартирных домах произошли взрывы, в результате которых были повреждены конструкции домов. Специалисты предлагают всерьез обсудить введение обязательного страхования объектов общего пользования в многоквартирных домах. По словам экспертов, благодаря страховке, если произойдет несчастье, на жителей не ляжет финансовое бремя, не придется искать деньги и в бюджете муниципалитета. Что это за страховка, каких зон она коснется?

В передаче на Delfi diena президент Литовской республиканской палаты жилья Альгис Чапликас сказал, что на сегодняшний день жители могут выбирать из нескольких видов страховки. Во-первых, можно застраховать имущество в квартире. Во-вторых, можно застраховать саму квартиру.

Однако в многоквартирных домах есть не только личные помещения, но и объекты общего пользования, например, подвал,подъезд, внешние стены. По словам Чапликаса, эти объекты не страхуют, поэтому в случае несчастья ущерб никто не компенсирует.

„Возможно ли жителям восстановить все за свои деньги? Последние события показали, что и без этого было известно, – нет. Из накопительного фонда оплатить такие расходы невозможно, жители „скинуться“ не могут, остается бюджет муниципалитета“, – сказал он.

Rolandas Klimavičius, Algis Čaplikas

Собеседник считает, что объекты общего пользования должны быть застрахованы.

С ним согласен и глава ассоциации „Вильнюсских жилтовариществ владельцев многоквартирных домов“ Роландас Климавичюс. По его словам, больше всего ущерба многоквартирным домам наносит стихия - сильный ветер или наводнение.

Он сказал, что убытки жители несут и в связи с инженерными системами.

Климавичюс рассказал, что в Гражданском кодексе есть три формы управления общим имуществом. Если жители не выбирают ни одну из них, им назначают администратора. Администратор обязан страховать свою деятельность. Если жители сталкиваются с ущербом по вине администратора, то ущерб возмещает администратор.

Dabar daugiabučių bendrijoms nėra privaloma apdrausti bendro naudojimo objektus

А вот в случае с жилтовариществами - им не надо страховать общие объекты в обязательном порядке.

Чапликас сказал, что уже больше года с Министерство охраны окружающей среды обсуждают вопрос страхования общих помещений и конструкций.

„... проблема не новая. Может, просто совпало, что такие происшествия стали чаще повторяться. <...> Раньше не хватало политической смелости, как это облагать налогами жителей. Но это не налог – это сохранение денег тех же жителей“, – сказал он.

По его подсчетам, после взрыва в одном доме муниципалитет столицы понес ущерб на сумму больше миллиона. Он напомнил, что случай не единичный не только в Вильнюсе, но и во всей Литве.

Draudimas apimtų rūsį, laiptinę, liftą, stogą

На вопрос, что конкретно будет застраховано, он указал крышу, подъезд, подвал, лифт. Он также не считает, что страховые компании установят большие взносы.

Климавичюс считает, что страхование общих объектов и помещений в многоквартирных домах должно быть всеобщим и обязательным.

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