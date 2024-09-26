После высказываний Раманаускаса – реакция LRT

„Мы получили реакцию от людей, которые спрашивали – не разжигает ли А. Раманаускас в этой беседе ненависть и поощряет ли насилие против лиц по их социальному статусу и языку?“.

„И отец, который ходил в кроксах и ругается по-русски, уже достаточно, чтобы его признали подонком и отобрали у него детей. И если ты думаешь, что я шучу, то ты очень ошибаешься. Я, конечно, сильно утрирую, но... Ну ладно, в кроксах ничего страшного, но если учесть, что в нашем обществе гораздо больше некачественных элементов – отродья стрибасов (стрибас - каратель, агент-боевик), то слишком мало всего того, что я здесь высказал“, – продолжает Раманаускас, слова которого приводит ЛЦПЧ.