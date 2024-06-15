После выборов - изменения в рейтингах партий: растет поддержка обвиняемого в антисемитизме Жемайтайтиса

Второе место в рейтинговой таблице за собой сохраняют консерваторы, возглавляемые Габриэлюсом Ландсбергисом. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, эту партию поддержали бы 11,2 проц. респондентов, в апреле эта цифра составляла 10,6 проц. Согласно опросу, Союз Отечества – Христианских демократов Литвы чаще поддерживают люди с высшим образованием, более высоким доходом, жители крупных городов.

Опрос показал, что за социал-демократов чаще голосовали бы жители среднего и старшего возраста, с меньшим доходом, средним или низким образованием, жители райцентров.

По данным исследования, за возглавляемую европарламентарием Вилией Блинкявичюте Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ) в мае проголосовали бы 13,2 проц. участников опроса. В апреле поддержка этой политической силы, по сути, была аналогичной – 14 проц.

Больших изменений не произошло и в оценке Союза демократов „Во имя Литвы“, возглавляемого экс-премьером Саулюсом Сквернялисом. В мае свой голос за эту политическую силу намеревались отдать 6,2 проц. участников опроса, в апреле – 5,8 проц.

Схожая популярность и у Союза крестьян и зеленых Литвы, возглавляемого Рамунасом Карбаускисом. В мае их поддерживали 6,3 проц. опрошенных, в апреле – 6,6 проц.

Далее следует Движение либералов – партию, возглавляемую спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, в мае поддерживали 6,3 проц. респондентов, в апреле – 6,8 проц. По данным исследования, эту политическую силу чаще склонны поддерживать жители с самыми высокими доходами.

Рейтинг партии „Заря Немана“, возглавляемой обвиняемым в антисемитизме Р. Жемайтайтисом, повысился на 3,8 проц. пункта – в апреле политическую силу поддерживали 5,1 проц., в мае – 8,9 проц. респондентов.

В мае Партию свободы, возглавляемую Аушриней Армонайте, поддерживали 4,3 проц. опрошенных (в апреле – 3,5 проц.). По данным опроса, эта политическая сила наиболее популярна в самой молодой возрастной группе.

Наименьшей популярностью пользовались Партия труда (в мае поддерживали 2 проц., в апреле – 2,2 проц.) и Национальное объединение, возглавляемое Витаутасом Раджвиласом (в мае, как и в апреле поддерживали 2 проц. опрошенных).

Еще 7,9 проц. участников опроса утверждали, что проголосовали бы за другую политическую силу, 12,3 проц. заявили, что не участвовали бы в выборах, а 29,4 проц. – не знали за кого будут голосовать или не ответили на этот вопрос.