2024.06.28 09:05

После второго неудачного референдума о сохранении гражданства литовского паспорта лишился 1 человек

 
Elta
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos pasas
Lietuvos Respublikos pasas
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Пока некоторые политики обеспокоены тем, что после второго неудавшегося референдума о сохранении гражданства литовцы, живущие за рубежом, начнут массово отказываться от литовского гражданства, Департамент миграции отмечает, что литовского паспорта после приобретения гражданства другой страны лишился один житель.

Еще один гражданин сам отказался от литовского гражданства.

В начале мая Даля Хенке, глава Всемирной литовской общины (ВЛО), и Аушрине Армонайте, лидер Партии свободы, обратились в Министерство внутренних дел (МВД) и к его главе Агне Билотайте с просьбой к Департаменту миграции при министерстве не подписывать указы об утрате литовского гражданства.

В свою очередь, Департамент миграции отмечает, что никак не сможет удовлетворить такой запрос, поскольку отдельные обращения политиков не приостанавливают и не отменяют правовые акты, которыми руководствуется ведомство.

„Таким образом, учреждение, выполняя свои функции и выявив нарушение Закона о гражданстве, должно продолжать инициировать установленные процедуры по устранению нарушения“, - говорится в письменном комментарии ведомства, направленном Elta.

Проведенный в начале мая референдум по внесению изменений в Конституцию, целью которого было расширить возможность двойного гражданства, не увенчался успехом. По данным ГИК, в референдуме приняли участие 1 млн 413 тыс. 288 избирателей или 58,96 проц. Поправку в Конституцию относительно сохранения гражданства поддержали 1 млн 26 тыс. 408 избирателей (74,13 проц.), но этого количества голосов оказалось недостаточно.

Для того чтобы поправка к Конституции была принята, за нее должны проголосовать не менее половины жителей, имеющих право голоса.

В 2019 г. состоявшийся в Литве референдум о сохранении гражданства также потерпел фиаско.

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